Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt nach Vorfall in Intercityzug

Rottweil (ots)

Weil er sich offenbar an der Lautstärke eines Telefongesprächs störte, hat ein 68-jähriger deutscher Staatsangehöriger gestern Abend gegen 17:50 Uhr in einem Intercity von Stuttgart nach Zürich eine Reisende attackiert. Kurz vor der Einfahrt des Zuges in den Bahnhof Rottweil soll er die Reisende angegangen und versucht haben, ihr unter lauten Beschimpfungen das Handy zu entreißen. Als sich daraufhin die Reisende lautstark zur Wehr setzte, wurde eine sich im Zug befindliche Streife des Zoll auf die Situation aufmerksam und konnte die Situation beruhigen. Die Personalien der Beteiligten wurden aufgenommen und der zuständigen Bundespolizeiinspektion Offenburg übergeben, welche nun die weiteren Ermittlungen führt.

