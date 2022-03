Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand in Wohnung verursacht - schneller Einsatz verhindert Feuer in Mehrfamilienhaus - geringer Sachschaden - Verursacher in Psychiatrie eingewiesen ++

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Brand in Wohnung verursacht - schneller Einsatz verhindert Feuer in Mehrfamilienhaus - geringer Sachschaden - Verursacher in Psychiatrie eingewiesen

Aufgrund des schnellen Handelns und den Einsatz der Feuerwehr konnte in den Abendstunden des 28.03.22 ein größeres Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Drawehner Straße verhindert werden. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein 27-Jähriger gegen 19:00 Uhr in seiner Wohnung in dem Mehrfamilienhaus gezündelt und einen Brand gelegt. Anwohner bemerkten dieses und alarmierten Polizei und Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot vor Ort war. Die Polizei konnte den Verursacher vor Ort feststellen. Parallel wurden Löschmaßnahmen eingeleitet. Nach ersten Ermittlungen hatte der Mann ein Bettlaken, welches über einen Stuhl gespannt war, in Brand gesetzt und im Anschluss die Wohnung verlassen. Durch das sofortige Einschreiten der Feuerwehrkräfte konnte ein Brandausbruch verhindert werden. Die Ortsfeuerwehren aus Lüchow, Plate, Bösel, Wustrow und Woltersdorf waren mit mehr als 110 Einsatzkräften vor Ort und evakuierten auch vorsorglich weitere Bewohner. Es entstand lediglich geringer Sachschaden in der betroffenen Wohnung.

Die Polizei sicherte in der Folge Spuren. Parallel wurde der 27-Jährige noch am Abend in einer Psychiatrische Klinik eingewiesen. Er räumte die Tat ein. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell