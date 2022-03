Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Detonation zu hören" - Zigarettenautomaten gesprengt ++ Einbruch in Imbiss - Hinweise ++ Die Polizei kontrolliert ... ++ brennender Mülleimer - 46-Jähriger als Brandleger ++

Lüneburg (ots)

Presse - 28.03.2022 ++

Lüneburg

Bleckede - Einbruch in Imbiss - Hinweise

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen Unbekannte die Fensterscheibe eines Imbisses in der Elbstraße ein. Im Anschluss entwendeten die Einbrecher in dem Imbiss gelagerte Nahrungsmittel und flüchteten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüneburg - Reifen zerstochen - Zeugenhinweise

Zwischen dem 26.03. und dem 27.03. kam es in der Stöteroggestraße zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Pkw VW Caddy. Nach ersten Erkenntnissen zerstachen Unbekannte einen vorderen Reifen des Pkw. Der Sachschaden liegt bei 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Die Polizei kontrolliert ...

Im Verlaufe des 27.03. wurde in der Dahlenburger Landstraße eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Zwischen 13:45 Uhr und 15:45 Uhr konnten insgesamt fünf Verstöße geahndet werden.

Bleckede - Corona-Teststation aufgebrochen - Zeugenhinweise

Zu einem Einbruch in eine Corona-Teststation kam es in der Nacht vom 27.03. auf den 28.03. in der Industriestraße. Unbekannte öffneten gewaltsam den Stand und entwendeten unter anderem Testzubehör. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - "Detonation zu hören" - Zigarettenautomaten gesprengt

Ein lautes Knallgeräusch konnte man bereits in Nachtstunden zum 25.03.22 in Lüchow wahrnehmen. Gegen 02:45 Uhr hatten Unbekannte in der Theodor-Körner-Straße einen Zigarettenautomaten gesprengt und dadurch vollkommen zerstört. Die Geldkassette sowie die Tabakwaren wurden vermutlich mitgenommen. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Herbeiführen einer Explosion, Sachbeschädigung und schweren Diebstahls. Bereits am Abend konnte schon ein ähnliches Knallgeräusch wahrgenommen werden. Zu diesem konnte bis dato kein Schaden festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Langendorf - Kettensäge und Spalter-Zubehör gestohlen

Von einem Grundstück bzw. aus einem Traktor stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 26. auf den 27.03.22 in der Dannenberger Straße Zubehör eines Holzspalters sowie eine Kettensäge. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - brennender Mülleimer - 46-Jähriger als Brandleger

Einen brennenden Mülleimer konnte eine Streifenwagenbesatzung in den späten Abendstunden des 27.03.22 in der Lange Straße gegen 22:30 Uhr feststellen. In der Folge ergaben sich Hinweise auf den Verursacher der Sachbeschädigung durch Feuer: Ein Zeuge hatte einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 46-Jährigen beobachtet. Dieser konnte angetroffen werden. Er räumte die Tat ein. Es entstand geringer Sachschaden. Bereits gegen 16:30 Uhr hatte der Mann beim Amtshof einen Mülleimer aus der Verankerung getreten.

Uelzen

Suderburg - Einbrüche in Praxis und Gasthaus

Durch ein rückwärtiges Fenster eines Gasthauses in der Hauptstraße brachen Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 27.03.22 ein. Die Täter gelangten gegen 08:20 Uhr ins Gebäude und erbeuteten etwas Münzgeld. Die Täter wurden in der Folge durch eine Bewohnerin gestört und ergriffen zu Fuß die Flucht. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Bereits in der Nacht zum 27.03.22 war es in der Bahnhofstraße zu einem Einbruchsversuch in eine Praxis gekommen. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 23 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 28.03.22 im Kuhteichweg. Bei der Kontrolle des Fahrers gegen 02:50 Uhr stellten die Beamte bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

