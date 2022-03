Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 25.03.22 - 27.03.22 ++

Lüneburg (ots)

++ Presse Lüneburg 25.03.22-27.03.22 ++

Lüneburg

Lüneburg - Am späten Freitagabend zog die Polizei einen 22-jährigen Fahrzeugführer aus dem Verkehr, der mit seinem Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln die Konrad-Adenauer-Straße entlangfuhr. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ebenso erging es am Samstagabend einem 33-jährigen Fahrradfahrer, der ebenfalls unter Betäubungsmitteleinfluss in der Soltauer Straße unterwegs war.

Lüneburg - Am frühen Samstagmorgen kam es in der Schützenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Weil eine 19-jährige mehrfach von einem Mann geschlagen wurde, mischte sich ein 21-jähriger ein, um der Frau zu helfen. Daraufhin kamen weitere Personen hinzu und schlugen gemeinschaftlich auf den 21-jährigen ein. Dieser musste schließlich mit mehreren Verletzungen ins Klinikum gebracht werden. Die Polizei konnte bereits einige der Schläger ermitteln und leitete Ermittlungsverfahren ein.

Lüneburg - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte in einen Container, der am Marienplatz aufgestellt ist, ein. Sie schlugen eine Scheibe ein und entwendeten aus dem Inneren eine geringe Menge Bargeld.

Lüneburg - Unbekannte brachen im Verlauf der letzten zwei Wochen in ein leerstehendes Haus in der Wilhelm-Reinicke-Straße ein. Ob Gegenstände entwendet wurden, steht bislang nicht fest.

Lüchow-Dannenberg

Kolborn: Wäschetrockner löst Brand in Keller aus Am Samstagabend kam es zu einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Kolborn. Nach ersten Erkenntnissen hat sich der Brand nicht auf weitere Räumlichkeiten ausgebreitet. Allerdings ist das Wohnhaus aufgrund der starken Rauchentwicklung für die nächste Zeit nicht bewohnbar. Als Brandursache wird derzeit ein technischer Defekt des Wäschetrockners angenommen. Die Ermittlungen zum Ausmaß und zur Brandursache dauern noch an. Vor Ort eingesetzt waren 50 Kamerad*innen der Freiwilligen Feuerwehr Lüchow.

Straftaten im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr Freitagnachmittag wurde ein 63-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in Waddeweitz kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC stand. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstagmorgen wurde ein 50-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in Dannenberg kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Kokain stand. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Samstagnachmittag wurde ein 21-jähriger Fahrzeugführer eines selbstgebauten Mofas in Neuhaus kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer das Mofa nicht versichert hatte. Außerdem stand er unter dem Einfluss von THC. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Uelzen

Aufbruch eines Zigarettenautomates

In der Nacht zu Samstag wurde in 29525 Uelzen in der Straße "Zum See" durch bisher unbekannte Täter ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Verstoß Pflichtversicherung

Am Samstag, gegen 10:55 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Uelzen ein E-Scooter durch eine Funkstreife kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass für den E-Scooter keine gültige Haftpflichtversicherung bestand. Den 59-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Ein weiterer E-Scooter wurde am Samstag gegen 12:55 in der Straße "An der Zuckerfabrik" in Uelzen kontrolliert. Hierbei stellten die aufnehmenden Beamten fest, dass der 18-jährige Führer des E-Scooters unter dem Einfluss von Cannabis stand. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Verkehrskontrollen

In der Nacht zu Sonntag führte die Polizei Uelzen im Stadtgebiet mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei stellten die eingesetzten Beamten an mehreren Fahrzeug Bauartveränderungen fest, durch welche die Betriebserlaubnis erlosch. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss In der Nacht zu Sonntag kam es auf der Kreisstraße 42 zwischen Wulfstorf und Niendorf zu einem Verkehrsunfall. Am frühen Morgen stellte eine Zeugin das im Seitenraum liegende Motorrad fest. Augenscheinlich ist der Fahrzeugführer des Motorrades im Verlauf einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Da keine Person zu dem Motorrad zugegen war, wurde die Halteranschrift aufgesucht. Hier konnte der 23-jährige Halter angetroffen werden. Dieser hatte zum Unfall passende Verletzungen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

