Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vollbrand eines Einfamilienhauses

Haßloch (ots)

Am 13.11.2022 gegen 19:40 Uhr wurde durch eine Anwohnerin der Bahnhofstraße in 67454 Haßloch ein Brandausbruch im Erdgeschoss eines dortigen Einfamilienhauses gemeldet. Das Feuer breitete sich vom Erdgeschoss bis in das Dachgeschoss des Wohnanwesens aus. Ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer in dem Erdgeschoss aus. Hierbei geriet ein älterer Heizungsradiator aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Den Anwohnern gelang es nicht mehr, diesen rechtzeitig zu löschen, sodass sich diese selbstständig aus dem Objekt begaben. Die Bewohner des Objektes wurden durch das Brandgeschehen nicht verletzt. Das Brandobjekt ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von circa 300.000EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell