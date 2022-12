POL-PDNW: Spendenbetrug aufgedeckt - Rosenverkäuferinnen entlarvt

Neustadt/Weinstraße (ots) - In der Nacht vom 16. auf den 17.12.2022 kam es in der Wolfsburgstraße in Neustadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurden zwei geparkte Pkw durch einen bisher unbeteiligten Verkehrsteilnehmer zum Teil nicht unerheblich beschädigt. Zeugen haben zwischen Mitternacht und 1 Uhr einen lauten Knall gehört. Die Polizei Neustadt sucht Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallgeschehen oder zum ...

