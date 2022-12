POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Samstag, dem 17.12.2022, rückte die Polizei Neustadt in den Abendstunden mit einem größeren Aufgebot in die Branchweilerhofstraße in Neustadt aus. Ein Unbekannter hatte über Notruf mitgeteilt, dass in einer Wohnung 5 Personen mit einem Messer verletzt worden seien und sich der Täter noch in der Wohnung verschanzt hätte. Tatsächlich hatte ein 34-jähriger Neustadter in seinem Zimmer ...

mehr