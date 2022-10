PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Bei Wohnungseinbruch Schmuck gestohlen +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Autoscheiben mutwillig zerstört +++ Porsche demoliert und davongefahren +++ Skoda beschädigt und weitergefahren

Bad Schwalbach (ots)

1. Bei Wohnungseinbruch Schmuck gestohlen, Niedernhausen, Feldbergblick, 12.10.2022, 06.00 Uhr bis 16.40 Uhr

(pa)Am Mittwoch kam es in Niedernhausen zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte hebelten zwischen 06.00 Uhr und 16.40 Uhr ein Fenster der Erdgeschosswohnung eines in der Straße "Feldbergblick" gelegenen Mehrfamilienhauses auf, stiegen in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertsachen. Die Täter entwendeten Schmuck und flüchteten unerkannt vom Tatort. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394 - 0 bei der Polizeistation Idstein zu melden.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Walluf, Oberwalluf, Marktstraße, 12.10.2022, 18.30 Uhr bis 22.00 Uhr

(pa)Am Mittwochabend wurde in Oberwalluf in ein Wohnhaus eingebrochen. Zwischen 18.30 Uhr und 22.00 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam ein Fenster eines in der Marktstraße gelegenen Einfamilienhauses. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten. Mit Wertgegenständen im Wert von mehreren Tausend Euro verließen die Täter unerkannt den Tatort. Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0.

3. Autoscheiben mutwillig zerstört,

Taunusstein, Neuhof, Albert-Schweitzer-Straße, 13.10.2022, 03.00 Uhr bis 05.40 Uhr

(pa)In Taunusstein Neuhof wurden in der Nacht zum Donnerstag drei geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Eine Zeitungsausträgerin meldete gegen 05.40 Uhr, dass in der Albert-Schweitzer-Straße an drei Pkw Scheiben zerstört worden waren. Der Tatzeitraum konnte auf die Zeit seit 03.00 Uhr eingegrenzt werden. Einer ersten Schätzung nach beläuft sich der angerichtete Schaden auf rund 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach unter (06124) 7078 - 0 entgegen.

4. Porsche demoliert und davongefahren,

Eltville, Erbach, Rheinallee, 11.10.2022, 15.15 Uhr bis 16.30 Uhr

(pa)In Eltville Erbach kam es am Dienstagnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter Porsche war zwischen 15.15 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz am Weintreff in der Rheinallee geparkt, als ein anderes Fahrzeug gegen den Pkw fuhr und einen Schaden von rund 4.000 Euro verursachte. Der oder die Verantwortliche entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeistation Eltville bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06123) 9090 - 0.

5. Skoda beschädigt und weitergefahren,

Bad Schwalbach, Am Brodelbrunnenplatz, Donnerstag, 06.10.2022, 17:25 Uhr bis 18:10 Uhr

(jn)Bereits am letzten Donnerstag kam es in Bad Schwalbach zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro entstanden ist. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Skoda Fabia um 17:25 Uhr "Am Brodelbrunnenplatz" in Bad Schwalbach abgestellt. Bei seiner Rückkehr um 18:10 Uhr musste er an dem Wagen frische Beschädigungen im linken hinteren Bereich feststellen. Augenscheinlich waren diese von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht worden, der beim Ein- oder Ausparken mit dem Skoda kollidiert war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern und damit den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein, entfernte sich der unbekannte Fahrer oder die Fahrerin von der Unfallstelle.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 / 7078 - 0, die nun wegen Unfallflucht ermittelt.

