PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Versuchter Einbruch in Bürogebäude +++ Zwei Verletzte bei Motorradunfall auf L3034 bei Rüdesheim

Bad Schwalbach (ots)

1. Versuchter Einbruch in Bürogebäude,

Idstein, Richard-Klinger-Straße, 07.10.2022, 16.00 Uhr bis 10.10.2022, 09.00 Uhr

(pa)In den vergangenen Tagen haben Einbrecher sich in Idstein erfolglos an einem Bürogebäude zu schaffen gemacht. Zum Ziel der Täter wurde das Gebäude einer in der Richard-Klinger-Straße ansässigen Firma. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen versuchten sie, die Eingangstür aufzuhebeln, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Die Tür hielt jedoch stand, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge wieder abzogen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394 - 0 zu melden.

2. Zwei Verletzte bei Motorradunfall auf L3034 bei Rüdesheim, Landesstraße 3034, zwischen Aulhausen und Rüdesheim, 10.10.2022, gg. 19.35 Uhr

(pa)Am Montagabend kam es auf der L 3034 zwischen Aulhausen und Rüdesheim zu einem Motorradunfall, in dessen Folge zwei Personen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Ein 62-jähriger Belgier befuhr die Landesstraße mit seinem Motorrad gegen 19.35 Uhr in Richtung Rüdesheim. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über die Honda, woraufhin das Motorrad nach rechts von der Fahrbahn abkam. Bei dem anschließenden Sturz wurde der 62-Jährige schwer verletzt. Auch seine 61-jährige Sozia zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte beide in eine Klinik. An dem Motorrad des Belgiers entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell