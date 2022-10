PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Einbrecher in Kettenbach fliehen gewaltsam+++Drei Verletzte bei Unfall in Niedernhausen+++Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Motorrad und Fahrrad+++Betrunkene fährt gegen Hauswand+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher in Kettenbach fliehen gewaltsam, Aarbergen-Kettenbach, Scheidertalstraße, Freitag, 07.10.2022, 04:20 Uhr

(wie) Am frühen Freitagmorgen kam es in Kettenbach zu einem Einbruch, bei dem ein Täter erwischt wurde, dieser sich aber gewaltsam befreien konnte. Ein 66-Jähriger hatte gegen 04:20 Uhr verdächtige Geräusche am Haus in der Scheidertalstraße wahrgenommen und dann aus dem Fenster einen Einbrecher gesehen. Der bisher Unbekannte war wahrscheinlich mit anderen Tätern in ein Gewerbeobjekt mit einer Fahrschule und einer Werkstatt eingestiegen, in dem mehrere Türen gewaltsam geöffnet wurden. Das Innere des Gebäudes hatten die Täter nach Beute durchsucht und mehrere Gegenstände wie Geldkassetten und einen Wandtresor entwendet. Den beobachteten Einbrecher bekam der 66-Jährige zu fassen und konnte ihn zu Boden bringen. Dieser befreite sich jedoch kurz darauf mit einem Tritt gegen den Kopf des Mannes und konnte entkommen. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen und Hunden nach den Tätern, diese konnten aber nicht mehr gefunden werden. Am Vormittag konnte eine Geldkassette in der Nähe wieder aufgefunden werden, der Inhalt fehlte jedoch. Es entstand hoher Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000 EUR am Gebäude, der Wert der Beute wird auf circa 9.500 EUR geschätzt. Den flüchtigen Täter konnte der 66-Jährige als 20 bis 25 Jahre alt, 180 cm groß, Vollbartträger und mit "südländischem Migrationshintergrund" beschreiben. Er war mit einer schwarzen Wellenstein-Jacke, einer schwarzen Hose und einer schwarzen Basecap bekleidet. Die Kriminalpolizei ermittelt, hat Spuren gesichert und bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-0 um Hinweise.

2. Drei Verletzte bei Unfall in Niedernhausen, Niedernhausen, Frankfurter Straße, Donnerstag, 06.10.2022, 10:25 Uhr

(wie) Am Donnerstagvormittag wurden in Niedernhausen bei einem Verkehrsunfall drei Menschen verletzt. Eine 86-Jährige wollte gegen 10:25 Uhr mit einem Nissan von der Oberjosbacher Straße in die Frankfurter Straße in Richtung Bremthal abbiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich den vorfahrtsberechtigten Ford einer 29-Jährigen, die von Bremthal kommen auf der Frankfurter Straße unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrerinnen sowie das mitfahrende Baby der 29-Jährigen verletzt wurden. Die 29-Jährige und ihr Sohn wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt, bei dem Ford war sogar die Tür hinten rechts abgerissen worden, und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 14.000 EUR.

3. Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Motorrad und Fahrrad, Geisenheim-Stephanshausen, Landesstraße 3272, Donnerstag, 06.10.2022, 16:40 Uhr

(wie) Bei einem Unfall bei Stephanshausen zwischen einem Motorrad und einem Fahrrad wurden am Donnerstagnachmittag zwei Menschen verletzt. Ein 44-Jähriger war mit einem Yamaha-Motorrad auf der L 3272 von Stephanshausen in Richtung Johannisberg unterwegs. Dort wollte er mit hoher Geschwindigkeit einen 27-Jährigen auf seinem Mountainbike überholen. Dieser war jedoch gerade dabei nach links in einen Feldweg abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Motorradfahrer von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt, der Motorradfahrer schwer. Nach erster Behandlung vom Notarzt wurden die Männer vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Zweiräder sichergestellt und ein Gutachter zur Unfallursachenermittlung hinzugezogen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 5.000 EUR.

4. Verletzte bei Unfall mit Omnibus,

Taunusstein-Hahn, Scheidertalstraße, Donnerstag, 06.10.2022, 13:30 Uhr

(wie) Am Donnerstagmittag wurde bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Taunusstein eine Frau verletzt. Ein 72-Jähriger befuhr mit einem Linienbus die Scheidertalstraße in Hahn in Fahrtrichtung Wingsbach. Kurz vor der Kreuzung mit der Pestalozzistraße musste er den Bus verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte eine 20-Jährige in einem Opel zu spät und fuhr gegen das Heck des Linienbusses. Hierbei wurde die Frau verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Opel musste abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 8.000 EUR.

5. Verletzte bei Zusammenstoß auf B 417, Taunusstein-Neuhof, Bundesstraße 417, Donnerstag, 06.10.2022, 20:30 Uhr

(wie) Bei Neuhof wurde am Donnerstagabend eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die 77-Jährige wollte mit einem Skoda von der B 275 auf die B 417 in Richtung Wiesbaden auffahren. Hierbei kam sie nach ersten Ermittlungen zu weit auf die Gegenfahrbahn der B 417. Dort kollidierte sie dann mit dem entgegenkommenden Peugeot Kleintransporter eines 28-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 77-Jährige verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 30.000 EUR geschätzt.

6. Betrunkene fährt gegen Hauswand,

Eltville-Hattenheim, Hauptstraße, Freitag, 07.10.2022, 03:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist eine betrunkene Frau in Hattenheim gegen eine Hauswand gefahren und zunächst zu Fuß geflohen. Die 45-Jährige war gegen 03:45 Uhr mit einem Ford in der Hauptstraße unterwegs, als sie plötzlich gegen eine Hauswand prallte. Nach dem Unfall stieg sie aus ihrem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei kehrte sie jedoch zu ihrem Fahrzeug zurück. Obwohl sie keinen Atemalkoholtest machen wollte, konnten die Beamten die deutliche Alkoholisierung der Frau feststellen und nahmen sie fest. Nach einer Blutentnahme durch einen Arzt und der Sicherstellung des Führerscheins durfte die Frau die Dienststelle wieder verlassen. Der Ford musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf über 10.000 EUR geschätzt.

7. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Eltville, Bertholdstraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell