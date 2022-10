PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Küchenfenster aufgehebelt +++ E-Bike aus Hausflur entwendet

Bad Schwalbach (ots)

1. Küchenfenster aufgehebelt,

Niedernhausen, Am Schäfersberg, 04.10.2022, 06.20 Uhr bis 16.30 Uhr,

(pl)Am Dienstag wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Schäfersberg" eine Erdgeschosswohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten zwischen 06.20 Uhr und 16.30 Uhr das Küchenfenster der Wohnung auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und ergriffen anschließend jedoch offensichtlich die Flucht, ohne etwas entwendet zu haben. Die zuständige Dienststelle der Polizeidirektion Rheingau-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. E-Bike aus Hausflur entwendet,

Rüdesheim am Rhein, Königsberger Straße, Montag, 03.10.2022, 18:00 Uhr bis Dienstag, 04.10.2022, 07:30 Uhr

(ps)Ein E-Bike im Wert von über 2.500EUR erbeuteten unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Königsberger Straße in Rüdesheim. Das graue Trekkingrad der Marke Stevens Typ E-Triton war über Nacht ungesichert unter der Kellertreppe abgestellt. Nachdem sich die Täter auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Mehrfamilienhaus verschafft hatten, konnten sie das Fahrrad samt Schloss vermutlich aus dem Hausflur schieben und in unbekannte Richtung fliehen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Rüdesheimer Polizei unter der Tel.: 06722 9112-0 zu melden.

