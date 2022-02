Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Gemeindehaus

Reichshof (ots)

Mehrere Mikrofone und zugehörige Kabel haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Gemeindehaus in Reichshof-Brüchermühle gestohlen. Um in die Räumlichkeiten an der Olper Straße zu gelangen, hebelten die Täter zwischen 18 Uhr am Montag (21. Februar) und 10 Uhr am Mittwoch ein Fenster im Toilettenbereich auf. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

