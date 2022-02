Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Hückeswagen (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 237 in Hückeswagen-Westenbrücke sind am Mittwoch (23. Februar) drei Personen verletzt worden. Gegen 13.35 Uhr war eine 27-jährige Hückeswagenerin mit ihrem Opel in Richtung Wipperfürth gefahren. Dabei bemerkte sie zu spät, dass zwei Autos vor ihr abgebremst hatten und fuhr auf den BMW eines 23-Jährigen aus Hückeswagen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW nach vorne gestoßen und prallte seinerseits gegen den BMW einer 50-Jährigen aus Remscheid. Bei dem Unfall erlitten die 50-Jährige, die 27-Jährige und deren 33-jähriger Beifahrer jeweils leichte Verletzungen; sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

