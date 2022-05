Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Almenhof: Nach Vorfahrtsverletzung Radfahrerin leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Freitagmittag, gegen 13.45 Uhr, befuhr eine 22-jährige Radfahrerin die Rottfeldstraße. An der Kreuzung zur Mönchwörthstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 22-jährigen Ford-Fahrers und stößt mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzte die 22-Jährige auf die Fahrbahn und zog sich zum Glück nur Schürfwunden zu. Eine weitere medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Während an ihrem Rad augenscheinlich kein Schaden festzustellen war entstand am Ford ein Schaden in Höhe von 200,- Euro.

