PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Unfallflucht in Oestrich-Winkel+++Versuchter Einbruch in Zorn

Bad Schwalbach (ots)

1. Unfallflucht in Oestrich-Winkel

Oestrich, Mühlstraße, Freitag, 30.09.2022, 23:00 Uhr

Am späten Freitagabend streifte in der Oestricher Mühlstraße ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Opel Astra und beschädigte dessen Fahrerseite stark. Ein Anwohner hörte den Aufprall und verständigte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Verursacher um einen grauen/silbernen Pkw der Marke VW. Dieser müsste an einer Fahrzeugseite Beschädigungen vorweisen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722-91120.

2. Versuchter Einbruch in Zorn

Heidenrod, Auf der Schanz, Freitag, 30.09.22, zw. 11:30 und 12:05 Uhr

Am Freitag kam es im genannten Zeitraum zu einem Einbruchversuch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Wohnungsinhaberin bemerkte bei ihrer Rückkehr Hebelspuren an der Wohnungstür. Täterhinweise gibt es nicht.

Die zuständige Dienststelle der Polizeidirektion Rheingau-Taunus hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06124-70780.

gef. Bischoff, PHK

