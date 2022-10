PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: In Kellerwohnung eingebrochen +++ Fenster hält Einbrechern stand +++ Pedelecs entwendet +++ Heckscheibe von Mercedes eingeschlagen

Bad Schwalbach (ots)

1. In Kellerwohnung eingebrochen,

Geisenheim, Gartenstraße, 30.09.2022, 17.00 Uhr bis 04.10.2022, 09.00 Uhr

(pa)In Geisenheim kam es in den vergangenen Tagen zu einem Wohnungseinbruch. Zum Ziel der Täter wurde eine in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße befindliche Kellerwohnung. Zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen drangen die Einbrecher durch ein gekipptes Fenster in die Wohnräume ein. Gestohlen wurden unter anderem ein Laptop und eine Kamera. Der Wert des Diebesguts beläuft sich insgesamt auf über 1.000 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06722) 2022 - 0 zu melden.

2. Fenster hält Einbrechern stand,

Niedernhausen, Niederseelbach, Seelbacher Grund, 02.10.2022, 15.00 Uhr bis 03.10.2022, 16.00 Uhr

(pa)In Niedernhausen Niederseelbach haben Einbrecher von Sonntag auf Montag versucht, in eine Wohnung einzudringen, was ihnen jedoch misslang. Wie am Montagnachmittag festgestellt werden musste, hatten sich Unbekannte an einem Fenster einer in einem Mehrfamilienhaus im Seelbacher Grund befindlichen Wohnung zu schaffen gemacht. Die Täter verursachten einen Schaden von rund 1.000 Euro, schafften es jedoch nicht, das Fenster zu öffnen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394 - 0 zu melden.

3. Pedelecs entwendet,

Eltville am Rhein, Sonnenbergstraße, 01.10.2022, 19.30 Uhr bis 02.10.2022, 09.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Sonntag wurden in der Eltviller Sonnenbergstraße zwei Elektrofahrräder gestohlen. Die beiden Pedelecs waren dort an einem Wohnmobil angeschlossen. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen knackten Unbekannte das Fahrradschloss. Mit den zusammen rund 4.000 Euro teuren Fahrrädern verließen die Diebe die Örtlichkeit anschließend unerkannt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eltville zu melden.

4. Heckscheibe von Mercedes eingeschlagen, Idstein, Auf der Au, 02.10.2022, 18.10 Uhr bis 18.35 Uhr

(pa)In Idstein kam es am frühen Sonntagabend zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Eine silberne Mercedes A-Klasse stand in der Straße "Auf der Au", als jemand im Zeitraum zwischen 18.10 Uhr und 18.35 Uhr die Heckscheibe des Fahrzeugs einschlug. Der verursachte Schaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394 - 0 entgegen.

