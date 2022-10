PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Morgendlicher Wohnungseinbruch +++ Pedelec gestohlen +++ Twingo aufgebrochen +++ Linienbus kollidiert mit Pkw

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Niedernhausen, Niederseelbach, Friedensstraße, 09.10.2022, 17.30 Uhr bis 20.15 Uhr

(pa)Am Sonntagabend waren im Niedernhausener Ortsteil Niederseelbach Einbrecher zugange. Zwischen 17.30 Uhr und 20.15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Friedensstraße gewaltsam Zugang in ein dortiges Einfamilienhaus. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, sodass es beim angerichteten Sachschaden von rund 1.000 Euro blieb. Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0.

2. Morgendlicher Wohnungseinbruch,

Niedernhausen, Kreuzweg, 10.10.2022, 06.30 Uhr bis 08.30 Uhr

(pa)Im Niedernhausener Kreuzweg wurde am Montagmorgen in eine Wohnung eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 06.30 Uhr und 08.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang in eine der Wohnungen, die sie daraufhin nach Wertsachen durchsuchten. Mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro verließen sie unerkannt den Tatort. Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0.

3. Pedelec gestohlen,

Geisenheim, Am Brennofen, 09.10.2022, 16.00 Uhr bis 10.10.2022, 00.40 Uhr

(pa)Ein Elektrofahrrad im Wert von rund 2.000 Euro stahlen Diebe in Geisenheim aus einem Vorgarten. Zu dem Diebstahl kam es zwischen Sonntagnachmittag und der Nacht zum Montag in der Straße "Am Brennofen", wo das Velo vor einem Mehrfamilienhaus an einem Fahrradständer angeschlossen war. Die Täter knackten das an dem Fahrrad angebrachte Spiralschloss und ließen das graue Pedelec mitgehen. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 9112 - 0 entgegen.

4. Twingo aufgebrochen,

Rüdesheim am Rhein, Auf der Lach, 06.10.2022, 16.00 Uhr bis 08.10.2022, 12.45 Uhr

(pa)In Rüdesheim wurde in der vergangenen Woche ein geparkter Pkw aufgebrochen. Ein grauer Renault Twingo stand zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmittag in der Straße "Auf der Lach", als jemand eine Seitenscheibe des Kleinwagens einschlug und sich so Zugang ins Fahrzeuginnere verschafften. Gestohlen wurde nichts, jedoch beläuft sich der Schaden an dem Fahrzeug auf mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 9112 - 0 entgegen.

5. Linienbus kollidiert mit Pkw,

Taunusstein, Hahn, Mühlfeldstraße, 09.10.2022, 09.40 Uhr

(pa)In Taunusstein Hahn kam es am Sonntagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Omnibus und einem Pkw, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Gegen 09.40 Uhr befuhr ein Linienbus die Mühlfeldstraße, als der 55-jährige Fahrer auf die Gegenspur geriet und mit einer dort haltenden Mercedes B-Klasse kollidierte. Die 78-jährige Fahrerin des Mercedes wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An ihrem Mercedes entstand Totalschaden. Die Gesamthöhe der Schäden an den beiden Fahrzeugen wird auf über 11.000 Euro beziffert.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell