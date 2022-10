PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Betrunkener Radfahrer +++ Versuchter Einbruch in Niederseelbach +++ Körperverletzung in Idstein +++ Sachbeschädigung an PKW +++ Unfallflucht in Rüdesheim +++ Fahrradunfall in Eltville +++

Bad Schwalbach (ots)

1.Betrunkener Radfahrer, Rüdesheim, An der Weißenburg, 07.10.2022, 01:50 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Rüdesheim ein Radfahrer auf, der mit seiner Fahrweise die gesamte Straßenbreite für sich beanspruchte. Ein Atemalkoholtest der 26-jährigen Person ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,25 Promille. Nach einer Blutentnahme auf der Dienststelle wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

2.Versuchter Wohnungseinbruch, Niedernhausen - Niederseelbach, Karl - Dönges - Straße, 07.10.2022, ca. 19:30 Uhr

Am Freitagabend kam es im Zeitraum zw. 18:30 Uhr und 20:30 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch in Niedernhausen - Niederseelbach. Ein bislang unbekannter Täter hebelte hierbei das Fenster im Erdgeschoss auf. Es wurde jedoch nichts entwendet. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer 06126 / 9394 - 0 zu melden.

3.Körperverletzung, Idstein, Am Hexenturm, 08.10.2022 23:50 Uhr

In der Samstagnacht kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Hierbei wurde einer der beiden Personen leicht verletzt. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer 06126 / 9394 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Sachbeschädigung an PKW, Niedernhausen, Kapellenstraße, 07.10.2022

Am Freitagabend wurde durch einen bislang unbekannten Täter, in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 23:44 Uhr, an einem PKW die hintere Seitenscheibe eingeschlagen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500,- EUR. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer 06126 / 9394 - 0 in Verbindung zu setzen.

5.Unfallflucht, Rüdesheim, Grabenstraße, 08.10.2022, 11:00 Uhr

Am Samstagvormittag streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein Fahrzeug, das gerade im Begriff war in eine Parklücke einzufahren. Der Unfallverursache fuhr jedoch ohne stehenzubleiben weiter in Richtung Rhein und bog in das dortige Wohngebiet ab. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim unter der 06722 / 9112 - 0 in Verbindung zu setzen.

6.Fahrradunfall eines Kindes bei Sportveranstaltung, Eltville, Wiesweg, 08.10.2022, 11:15 Uhr

Bei der Sportveranstaltung, "Eltviller Duathlon" kam ein 10-jähriger Junge mit seinem Mountainbike von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten PKW. Dabei verletzte sich der Junge leicht und wurde durch seine Eltern in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 2000,- EUR geschätzt.

