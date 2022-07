Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Jugendliche attackieren einen Mann mit Pfefferspray- Polizei sucht Zeugen (08.07.2022)

Singen (ots)

Unbekannte Jugendliche haben am Freitagabend, gegen 23.15 Uhr, in der Widerholdstraße einem Mann grundlos Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Ein 47-Jähriger war in der Widerholdstraße zu Fuß unterwegs, als diesem eine Gruppe Jugendlicher entgegenkam. Plötzlich sprühte einer der Jugendlichen mit einem Pfefferspray den Mann an. Als der 47-Jährige darauf nicht reagierte, stieß eine Jugendliche diesen mit der Schulter zur Seite. Er konnte in ein Gebäude flüchten, bemerkte aber noch, dass sich die Jugendlichen über ihn lustig machten. Bei dem mutmaßlichen Sprayer soll es sich um einen ungefähr 17 Jahre alten und 180 Zentimeter großen Mann mit schlanker Statur handeln. Die junge Frau soll ebenfalls um die 17 Jahre alt und sehr klein sein. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

