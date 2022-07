Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen B 313/ Lkr. Konstanz) Transporterfahrer prallt gegen einen Baum und verletzt sich schwer (08.07.2022)

Mühlingen (ots)

Ein schwer verletzter Autofahrer und 30.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, auf der Bundesstraße 313 zwischen Schwackenreute und Krumbach ereignet hat. Ein 22.Jahre alter Fahrer eines VW Crafter war auf der B 313 von Schwackenreute in Richtung Krumbach unterwegs. Auf Höhe der "Schwackenreuter Seen" bremste der Mann aus noch nicht bekannten Gründen seinen Wagen stark ab und lenkte nach rechts. Im dortigen Grünstreifen prallte der VW frontal gegen eine Tanne. Der junge Mann musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Am verunfallten Transporter entstand nach Schätzungen der Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro.

