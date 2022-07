Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt (11.07.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen bei einem Unfall zugezogen hat sich ein Zweiradfahrer am Montag gegen 7 Uhr auf der Straße "Spittelbronner Weg". Ein 51-jähriger Iveco Fahrer bog von einer Grundstücksausfahrt auf die Straße und übersah dabei einen 52-jährigen auf einem Motorroller, der in diesem Moment vorbeifuhr. Durch den Zusammenstoß kam der Zweiradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf insgesamt rund 1.500 Euro.

