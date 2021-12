Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht mit Sachschaden

Ludwigsau (ots)

Ludwigsau - Am 1. Weihnachtsfeiertag fuhr ein Pkw aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Bebra. Kurz vor der Ortslage Friedlos kam der Pkw auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Leitplanke, die hierbei beschädigt wurde. Anschließend setzte der Wagen seine Fahrt in Richtung Bebra fort. An der Leitplanke entstand Sachschaden von etwa 400 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621 / 932-0 zu melden.

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Figge

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

