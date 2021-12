Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Mittwoch, den 22.12.2021, zwischen 17:30 Uhr und 22:15 Uhr parkte ein 57jähriger Mann aus Hauneck seinen PKW BMW am Mitarbeiter- und Kundenparkplatz der Firma Libri, Europaallee 1. In der genannten Tatzeit beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ausparken, den geparkten BMW an der Fahrertür und am linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteilligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

