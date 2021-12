Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Rotenburg a.d.Fulda (ots)

Bebra - Am Samstag 25.12.2021 gegen 21.10 Uhr fuhr ein 19- jähriger Hersfelder mit seinem Pkw auf der Frankfurter Straße in Richtung Hersfeld. Auf der schneebedeckten Fahrbahn kam er in einer Rechtskurve ins Rutschen und prallte gegen eine Hauswand. Am Fahrzeug und der Hauswand entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 EUR.

Bebra - Am 25.12.2021 gegen 12.26 Uhr fuhr ein 19- jähriger Bebraner von Bebra in Richtung Ronshausen auf der Eisenacher Straße. Ihm entgegen kam ein 51- jähriger Bebraner mit seinem Pkw. Weil der 19-jährige ins Schleudern geriet, prallte er mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3700 EUR.

Alheim - In der Zeit von Donnerstag 23.12.2021, 19.30 Uhr bis 24.12.2021, 13.15 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw (schwarzer VW Golf) in der Eisfeldstraße von unbekannten Pkw angefahren. Der geparkten Pkw wurde am vorderen linken Kotflügel und der Stoßstange beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 1800 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg 06623/9370.

