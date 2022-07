Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 41-jährige Radfahrerin verletzt sich bei Unfall schwer (10.07.2022)

Konstanz (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, ist es in der Oberlohnstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem sich eine Radfahrerin schwer verletzte. Eine 41-Jährige war mit einem Trekkingrad auf dem Radweg der Oberlohnstraße in Richtung Max-Stromeyer-Straße verbotswidrig entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Auf der Gefällstrecke mit anschließender Linkskurve kam die Frau aus unbekannter Ursache ins "Trudeln", wich noch einem Laternenmast aus und fuhr über den Bordstein auf die Fahrbahn der Oberlohnstraße. Hier prallte sie mit einem entgegenkommenden 34-jährigen Fahrer eines Audi A4 zusammen. Dieser versuchte noch nach links auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte 41-Jährige in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Schaden am Audi auf rund 2.500 Euro und am Fahrrad auf mehrere hundert Euro.

