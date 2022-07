Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Blechschaden in Höhe von 15.000 Euro bei Unfall im Kreuzungsbereich (08.07.2022)

Singen (ots)

Ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, im Kreuzungsbereich der Grubwaldstraße und der Freibühlstraße ereignet hat. Eine 59-jährige Fahrerin eines Ford Kuga war zunächst auf der Freibühlstraße in nördliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung prallte die Ford-Fahrerin mit einer auf der vorfahrtsberechtigten Grubwaldstraße von links kommenden 60-jährigen Renault Clio-Fahrerin zusammen. Beide nicht mehr fahrbereiten Wagen wurden abgeschleppt. Keine der Fahrerinnen verletzte sich. Die Polizei schätzte die entstandenen Sachschäden am Ford auf eine Höhe von rund 10.000 Euro und am Renault auf ungefähr 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell