POL-RTK: Ärger in Geisenheimer Gaststätte +++ Versuchter Einbruch in Pkw am helllichten Tag +++ Frau von Pkw am Idsteiner Bahnhof angefahren +++ Porsche beschädigt und weggefahren

1. Mann wird in Gaststätte handgreiflich, Geisenheim, Lindenplatz, Dienstag, 11.10.2022, 13:30 Uhr

(wie) Am Dienstag wurde ein Mann in einer Gaststätte in Geisenheim gegenüber einer Frau handgreiflich. Unbeteiligte riefen die Polizei zum Lindenplatz, da dort in einem Restaurant ein Streit zwischen einem 75-Jährigen und einer 57-Jährigen ausgeartet war. Der Mann soll die Frau grob am Arm gepackt und nach Angaben der Frau auch geschlagen haben. Die Polizei trennte die Kontrahenten, befragte Zeugen und nahm eine Strafanzeige auf.

2. Versuchter Einbruch in Pkw auf Parkplatz von Lebensmittelgeschäft, Niedernhausen, Frankfurter Straße, Donnerstag, 06.10.2022, 10:15 Uhr bis 10:33 Uhr

(jn)Bereits vergangenen Donnerstag haben unbekannte Täter am helllichten Tag versucht, einen Pkw aufzubrechen, der für kurze Zeit auf dem Parkplatz eines Niedernhausener Lebensmittelgeschäftes parkte. Zwischen 10:15 Uhr und 10:33 Uhr nutzten der oder die Täter die Abwesenheit der Fahrzeugnutzer, um sich gewaltsam am Türrahmen der Fahrertür eines Suzuki zu schaffen zu machen. Den Spuren zufolge mit der Intention, in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen. Als die Geschädigten nach gut 15 Minuten mit ihren Erledigungen fertig waren und zu ihrem Wagen zurückkehrten, stand ein weißer Kastenwagen sowie ein großer, schlanker Mann direkt neben ihrem Fahrzeug. Als er das ältere Ehepaar erblickte, sprang er in den Kastenwagen, bei dem es sich um einen Mercedes Sprinter gehandelt haben könnte, und fuhr davon. Die Tat ereignete sich in einer Ecke des in der Frankfurter Straße gelegenen Parkplatzes.

Hinweise zu dem Vorfall oder dem weißen Sprinter bitte an die Idsteiner Polizei unter der Telefonnummer 06126 / 9394 - 0.

3. Polizei muss Hausverbot durchsetzen,

Idstein, Wiesbadener Straße, Dienstag, 11.10.2022, 18:50 Uhr

(wie) Am Dienstagabend musste die Polizei in Idstein ein Hausverbot gegen einen Mann durchsetzen, der einen Supermarkt nicht verlassen wollte. Gegen 18:50 Uhr wurde die Polizei zu einem Supermarkt in die Wiesbadener Straße gerufen, da dort ein Mann trotz Aufforderung das Hausverbot nicht beachtete. Der 68-jährige Rollstuhlfahrer hat schon seit längerer Zeit ein Hausverbot im Supermarkt und dem Getränkemarkt. Trotzdem kommt er immer wieder in den Markt. Da er am Dienstagabend den Getränkemarkt trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen wollte, musste er von der Polizei herausbegleitet werden. Eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch wurde aufgenommen.

4. Frau am Bahnhof angefahren,

Idstein, Am Bahnhof, Dienstag, 11.10.2022, 08:20 Uhr

(wie) Am Dienstagmorgen wurde am Bahnhof Idstein eine Frau von einem Auto angefahren. Eine 19-Jährige war in Schrittgeschwindigkeit mit ihrem Auto am Bahnhof Idstein unterwegs. Hierbei übersah sie eine 46-jährige Fußgängerin und fuhr sie an, wodurch die Frau zu Fall kam. Die 46-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später unverletzt wieder entlassen wurde. Die Polizei legte der 19-Jährigen noch eingehend nahe, aufmerksamer Auto zu fahren.

5. Porsche bei Unfallflucht beschädigt,

Eltville am Rhein, Erbach, Rheinallee, Marktstraße, Dienstag, 11.10.2022, 15:15 Uhr bis 16:30 Uhr

(jn)Im Eltviller Ortsteil Erbach kam es am Dienstagnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der an einem Porsche ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro entstanden ist. Der Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, sein Fahrzeug um 15:15 Uhr auf dem Parkplatz am Weintreff Erbach in der Rheinallee in einer Parktasche geparkt zu haben. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, habe er Beschädigungen im Bereich der linken Heckstoßstange festgestellt. Indes gab es keinerlei Hinweise auf einen möglichen Verursacher.

Nun ermittelt die Polizei in Eltville wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06123 / 9090 - 0 zu melden.

6. Pylonen bei Polizeikontrolle umgefahren, Idstein, Landesstraße 3274, Dienstag, 11.10.2022, 13:20 Uhr

(wie) Bei einer Verkehrskontrolle bei Idstein fuhr am Dienstagnachmittag eine Frau über Pylonen der Polizei und beschädigte diese. Die 27-Jährige war mit einem Renault auf der L 3274 zwischen Idstein und Görsroth unterwegs. Hier führte die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle durch. An der Kontrollstelle waren rot-weiße Pylonen aufgestellt. Die 27-Jährige war zwar nicht zu schnell unterwegs, aber derart abgelenkt, dass sie über zwei der Pylonen fuhr und diese beschädigte. Sie wurde anschließend von den Beamten angehalten und kontrolliert. Der Unfall wurde aufgenommen, die 27-Jährige sah ihren Fehler ein und zahlte ein Verwarnungsgeld.

