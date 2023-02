POL-PDMT: Diebstahl eines Zeitungswagens

Bad Ems (ots) - Am 21.02.2023 gegen 10:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Flucht in der Koblenzer Straße in Bad Ems. Hierbei fuhr ein silberner PKW gegen einen geparkten PKW und beschädigte diesen. Der/ die Fahrerin des unfallverursachenden PKW setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Denzerheide fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. ...

mehr