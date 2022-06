POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: Ford beschädigt

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Montag verschafften sich noch unbekannte Täter auf illegale Weise Zutritt zum Hallenbad in der Oberriexinger Straße in Großsachsenheim. Nachdem die Täter zunächst versucht hatten eines der "Bullaugen" aufzubrechen und hieran gescheitert waren, hebelten sie ein größeres Fenster auf und gelangten so in den Saunabereich des ...

mehr