Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Einbruch ins Hallenbad

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag verschafften sich noch unbekannte Täter auf illegale Weise Zutritt zum Hallenbad in der Oberriexinger Straße in Großsachsenheim. Nachdem die Täter zunächst versucht hatten eines der "Bullaugen" aufzubrechen und hieran gescheitert waren, hebelten sie ein größeres Fenster auf und gelangten so in den Saunabereich des Bades. Mutmaßlich hatten es die Unbekannten auf Bargeld abgesehen, denn sie versuchten nun den Kassenautomaten aufzubrechen. Doch sie scheiterten und machten sich ohne Beute wieder aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen. Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell