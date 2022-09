Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall am AD Nahetal

Gau-Bickelheim (ots)

Am heutigen Tag (Samstag den 03.09.22) kam es gegen 14.32 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten auf der A61 Fahrtrichtung Koblenz auf Höhe des AD Nahetals. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen einem holländischen Sprinter und einem Mainzer Fiat 500. In Folge der Kollision stürzte der Sprinter auf die linken Seite und blieb so auf dem linken Fahrstreifen liegen. Sowohl der Fahrer des Sprinters, als auch die Fahrerin des Fiats wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Durch weitere Kräfte der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim wurde der Verkehr zeitweise am AD Nahetal Richtung A60 abgeleitet. Die Fahrbahn war nach Reinigungsarbeiten gegen 16.20 Uhr wieder voll befahrbar.

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet und Angaben zum Hergang machen können. Hinweise bitte direkt über die Erreichbarkeit der Dienststelle 06701/9190.

