Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Reifenplatzer in Baustelle verursacht Behinderungen

A 61/Rheinböllen (ots)

Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen in der Baustelle zwischen Rheinböllen und der Rastanlage Hunsrück-West. Dort platzte gegen 04:10 Uhr bei einem Sattelzug ein Reifen. Hierdurch wurde eine Utensilienkiste am Sattelzug beschädigt, wodurch Spanngurte und anderes Befestigungsmaterial auf die Fahrbahn gelangten. Hierüber fuhr ein weiteres Fahrzeug, dass dabei leicht beschädigt wurde. Dieses konnte jedoch weiterfahren. Da der Reifen am Sattelzug jedoch auf der linken Fahrzeugseite geplatzt und der Sattelzug nicht mehr fahrbereit ist, wird derzeit der Verkehr über die linke Fahrspur verbeigeleitet. Es ist nicht möglich, den havarierten Sattelzug aus der Baustelle zu ziehen. Um das defekte Rad zu wechseln, wird eine Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Süden erforderlich werden. Ein entsprechender Service ist auf der Anfahrt. Derzeit kommt es jedoch nur zu leichten Rückstauungen. Sobald die Vollsperrung eingerichtet ist, ist mit entsprechenden Rückstaus zu rechnen. Die Autobahnmeisterei sichert den Bereich ab.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell