POL-VDMZ: Wildwest auf der Autobahn - PKW quergestellt

A 61-Rheinböllen (ots)

Zeugen meldeten am 22.8.2022 der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim eine Auseinandersetzung zwischen PKW-Fahrern auf der A 61 bei Rheinböllen. Die Polizisten trafen die Kontrahenten auf der Rasthof Rheinböllen an. Dabei ergab sich folgender Ablauf, den die Männer schilderten. Zunächst überholte ein 23-Jähriger mit seinem Kleintransporter am 22.8.2022 gegen 23:30 Uhr auf der A 61 im Baustellenbereich bei Rheinböllen in Richtung Koblenz fahrend die Lebensgefährtin eines 31-Jährigen, die separat mit ihrem PKW unterwegs war. Dabei fuhr er der Dame auch offensichtlich zu dicht auf, so dass sie sich gezwungen sah, abrupt die Fahrspur zu wechseln. Dies brachte den 31-Jährigen so in Rage, dass dieser wiederum den 23-Jährigen überholte und vor in Schlangenlinien fuhr und immer langsamer wurde, um ihn zum Anhalten zu bewegen. Da dies nicht gleich klappte, bremste der 31-Jährige den 23-Jährigen letztendlich auf der Autobahn bis zum Stillstand aus und stellte sich danach mit seinem PKW quer auf die Fahrbahn. Er stieg aus seinem Fahrzeug aus und begab sich zum Transporter des 23-Jährigen und forderte ihn zum Aussteigen auf. Als dieser dem nicht nachkam, trat der 31-Jährige an die Seitentür des PKW des 23-Jährigen und beschädigte diese. Die beiden Streithähne müssen nun mit Strafanzeigen rechnen. Der 31-Jährige wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung, der 23-Jährige wegen Nötigung.

