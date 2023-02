Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Serie von Diebstählen aus Pkw

DIez (ots)

Seit dem 07. Februar 2023 kam es im Stadtgebiet Diez zu mehreren Diebstählen aus Pkw. Der oder die Täter nutzten hierzu aus ihrer Halterung herausgenommene Gullydeckel und warfen damit Scheiben der Pkw ein. Auf diese Weise wurde sich Zugang zu den Fahrzeugen verschafft. In allen Fällen wurden Bargeld sowie andere Wertgegenstände entwendet, wobei sich die Höhe des entstandenen Sachschadens auf ein Vielfaches des Stehlguts beläuft. Die bisherigen Taten ereigneten sich in den Nächten zum 07. (Bert-Brecht-Straße), 09. (Wilhelm-von-Nassau-Park), 13. (Brückenstraße) und 19. Februar (Ostpreußenstraße). Die Polizei Diez bittet Personen, die Angaben zu den Taten machen können, sich mit der Polizei Diez (Tel. 06432-6010) in Verbindung zu setzen. Auch bei zukünftigen verdächtigen Wahrnehmungen, insbesondere zur Nachtzeit, wird gebeten, diese unverzüglich per Notruf 110 mitzuteilen.

