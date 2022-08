Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall in Bad Godesberg - Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Am 19.08.2022, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich auf der Dechant-Heimbach-Straße in Bad Godesberg ein Verkehrsunfall, der Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats wegen des Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort nach sich zieht:

Zur genannten Zeit war ein 56-jähriger Fahrer mit seinem Auto auf der Dechant-Heimbach-Straße in Richtung Winterstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung "Am Lenkert" kam ihm nach seinen Angaben ein Motorradfahrer auf seiner Fahrbahn entgegen. Nachdem der Pkw-Fahrer zunächst davon ausgegangen war, dass sich die beiden Fahrzeuge in dieser Situation nicht berührt hätten, stellte er später einen Schaden an seinem Fahrzeug fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit ist nicht bekannt, ob der beobachtete Motorradfahrer, zu dem aktuell keine weiteren Beschreibungsmerkmale vorliegen, Verletzungen oder Beschädigungen an seinem Krad davongetragen hat.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

