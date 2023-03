Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch in Garage

Sport-Equipment gestohlen

Weeze (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (27. Februar 2023), gewaltsam das Vorhängeschloss an einer Garage auf der Alte[n] Heerstraße geöffnet, um ins Innere zu gelangen. Sie entwendeten einen Rasenmäher und eine Hantelbank nebst Hanteln sowie zwei Gewichtsets mit je 25 kg Gewicht. Aufgrund der Schwere der Beute ist es möglich, dass ein Fahrzeug in der Nähe für den Abtransport bereitstand. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell