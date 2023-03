Kleve-Kellen (ots) - Den kurzen Moment einer Erledigung nutzte am Dienstagabend (28. Februar 2023) ein unbekannter Täter auf dem Gelände einer Tankstelle an der Emmericher Straße für einen Diebstahl. Eine Frau wollte dort gegen 21:40 Uhr eine Postsendung aus einer Paketstation abholen. Sie parkte ihren Wagen ganz in der Nähe und ließ beim Aussteigen die Fahrertür einen Spalt offen. Während sie an der Paketstation ...

mehr