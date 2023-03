Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus PKW

Geldbörse entwendet

Kleve-Kellen (ots)

Den kurzen Moment einer Erledigung nutzte am Dienstagabend (28. Februar 2023) ein unbekannter Täter auf dem Gelände einer Tankstelle an der Emmericher Straße für einen Diebstahl. Eine Frau wollte dort gegen 21:40 Uhr eine Postsendung aus einer Paketstation abholen. Sie parkte ihren Wagen ganz in der Nähe und ließ beim Aussteigen die Fahrertür einen Spalt offen. Während sie an der Paketstation stand, fiel ihr ein unbekannter Mann auf dem Gelände auf, der dann in Richtung Innenstadt davonging. Die Frau ging zu ihrem Wagen zurück und musste feststellen, dass ihre Geldbörse, die zuvor auf dem Beifahrersitz lag, verschwunden war. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040.

Langfinger greifen blitzschnell überall zu, wo sich die Gelegenheit bietet. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände offen sichtbar im Wagen zurück. Schließen Sie immer Ihr Fahrzeug ab, wenn Sie es verlassen - auch während kleiner Erledigungen oder etwa, wenn Sie beim Einkaufen nur kurz den Einkaufswagen zurückbringen. (cs)

