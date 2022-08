Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Fahrradfahrerin verletzt sich schwer

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 04.08.2022, hat sich eine 66-jährige Fahrradfahrerin bei einem Sturz bei St.Blasien schwer verletzt. Gegen 15:30 Uhr war die Frau am Ende eines Feldweges bei der Glashofsäge alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens kümmerten sich um die Verletzte. Sie kam in ein Krankenhaus. Einen Radhelm trug die Radlerin nicht. An ihrem Pedelec entstand geringer Sachschaden.

