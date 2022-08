Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Frontalkollision - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos sind am Donnerstagabend, 04.08.2022, auf der L 155 zwischen Oberwihl und Rüßwihl die zwei Fahrenden leicht verletzt worden. Gegen 18:20 Uhr war ein 21-jähriger Opel-Fahrer in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem entgegenkommenden Renault einer 42-jährigen Frau zusammengestoßen. Beide verletzte sich leicht und konnten sich selbstständig aus ihren schwer beschädigten Autos befreien. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. An den Autos entstanden Totalschäden von ca. 10000 Euro (Opel) und rund 15000 Euro (Renault). Die Feuerwehr Görwihl unterstützte die Rettungs- und Bergemaßnahmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell