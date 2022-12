Bonn (ots) - In den Abendstunden des 18.12.2022, gegen 20:30 Uhr, war eine noch unbekannte Person auf dem Gartengrundstück eines Einfamilienhauses auf der Wörthstraße in Bad Godesberg unterwegs. Der Mann wurde auch dabei beobachtet, wie er offensichtlich verschiedene Türen des Hauses in Augenschein nahm. Als ein ...

mehr