Altena (ots) - Unbekannte versuchten über das Wochenende in eine Kindertagesstätte in der Lindenstraße einzudringen. Am Montagmorgen bemerkte eine Angestellte Hebelspuren an zwei Türen auf. Es gelang den Tätern jedoch nicht, in das Gebäude zu kommen. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

