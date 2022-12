Polizei Bonn

POL-BN: Raub auf Tankstelle in Bonn-Duisdorf

Maskierte Täter bedrohten Kassierer mit Schusswaffe

Bonn (ots)

Am Freitag, den 16.12.2022, überfielen zwei bislang Unbekannte eine Tankstelle am Konrad-Adenauer-Damm in Bonn-Duisdorf.

Um 19:42 Uhr betraten die beiden Männer, die ihre Gesichter mit schwarzen Sturmhauben verdeckt hatten, den Kassenraum der Tankstelle. Einer der beiden Männer bedrohte den Kassierer mit einer Schusswaffe und erzwang so die Herausgabe von Bargeld. Anschließend verließen sie unerkannt den Tatort und liefen in Richtung Medinghoven davon.

Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Täter, die dunkel gekleidet waren.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

