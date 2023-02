Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Einfamilienhaus

Zeugen gesucht

Emmerich am Rhein-Klein-Netterden (ots)

Im Zeitraum von Freitag (24. Februar 2023), 10:00 Uhr und Sonntag (26. Februar 2023), 10:00 Uhr kam es an der Straße Hohe Sorge in Emmerich, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Grundstück des Hauses und brachen dort das Schloss der Hauseingangstüre auf. Im Haus durchsuchten der oder die Täter die Räumlichkeiten, entwendeten aber nichts.

Zeugen, welche Hinweise zu dem zuvor beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp)

