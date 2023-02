Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Diebstahl aus Kfz

Werkzeug entwendet

Bedburg-Hau Hau (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag, 18:00 Uhr, und Montag (27. Februar 2023), 04:30 Uhr, die Scheibe der Schiebetür eines Mercedes Vito eingeschlagen, der auf der Alte[n] Landstraße geparkt war. Am frühen Montagmorgen schaute der Nutzer des Wagens aus dem Fenster seines Hauses und sah zwei dunkel gekleidete Männer in der Nähe des Mercedes, die dann in verschiedene Richtungen davongingen. Als der Zeuge kurz darauf zu dem Wagen ging, bemerkte er die eingeschlagene Scheibe. Entwendet wurde eine Werkzeugtasche samt Inhalt. Hinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen genommen. (cs)

