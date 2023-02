Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall an Fußgängerüberweg

Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

Am Donnerstag (23. Februar 2023) kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Straße Westwall / Nordwall in Straelen. Ein 82-jähriger Mann aus Straelen befuhr mit seinem silbernen OPEL Astra die genannte Örtlichkeit und ließ an einem Fußgängerüberweg zwei Passanten passieren. Es näherte sich eine 64-jährige Radfahrerin, welche ebenfalls den Übergang nutzen wollte. Der Autofahrer übersah die Radfahrende und es kam zur Kollision. Die Frau stürzte zu Boden und musste aufgrund Ihrer Verletzung ambulant behandelt werden.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, welche Informationen über den Unfallhergang machen können. Zeugenhinweis nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

