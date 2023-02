Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Werkstattschuppen /Schweißgerät gestohlen

Kevelaer-Wetten (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagnachmittag (24. Februar 2023) haben unbekannte Täter sich Zutritt in eine Werkstatt auf einem Grundstück am Mühlenhoeksweg verschafft. Sie entfernten ein Schloss am Rolltor zu dem Schuppen und entwendeten anschließend ein Schweißgerät und diverses Werkzeug. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem Zusammenhang werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegengenommen. (cs)

