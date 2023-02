POL-LIP: Kreis Lippe/Horn-Bad Meinberg/Detmold. Rücknahme der Vermisstensuche.

Lippe (ots) - In Bad Salzuflen stahlen Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (31.01./01.02.2023) Katalysatoren von geparkten Autos. In der Von-Stietencron-Straße flexten sie den Katalysator eines VW Polo ab, in der Bergstraße hatten sie einen Opel Astra als Ziel. Hinweise auf die Diebe erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks ...

