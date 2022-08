POL-HAM: Nach Unfall auf Dortmunder Straße: Radfahrerin verletzt

Mitte (ots) - In der Zeit von Freitag, 5. August, 20.40 Uhr, bis Dienstag, 9. August, 8 Uhr, besprühten unbekannte Personen die Außenfassade einer Kirche an der Lange Straße. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381-916-0 oder als E-Mail an hinweise.polizei@nrw.de entgegen.(vd) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm ...

