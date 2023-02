Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Von der Straße abgekommen.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (01.02.2023) wurde ein Verkehrsunfall auf der Lemgoer Straße polizeilich aufgenommen. Gegen 21:20 Uhr fuhr ein 83-Jähriger aus Bad Salzuflen mit seinem Audi in Richtung Lemgo und kam, ungefähr 300 Meter vor der Brockhauser Straße, aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Straße ab. Erst prallte er gegen einen Baum, wurde dann zurück auf die Straße geschleudert und kam im Gegenverkehr zum Stehen. Hierbei wurde der Fahrzeugführer leicht, der Beifahrer (89 Jahre alt) schwer verletzt. Eine Lebensgefahr bestand zum jetzigen Kenntnisstand nicht. Die beiden Männer wurden mit einem Rettungswagen in ein Klinikum transportiert. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Die Lemgoer Straße war für die Dauer des Einsatzes von der Brockhauser Straße bis zur Wahmbecker Straße vollständig gesperrt.

Wer Hinweise auf die Unfallursache geben kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat, Telefon 05231 6090.

